Şanlıurfa’da aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin kavgasında kan aktı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.



Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.Tarafların daha önce de mera arazisi nedeniyle kavga ettikleri ve kavgada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.