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Şanlıurfa’da aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’da aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

ŞANLIURFA’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin kavgasında kan aktı. 

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Edinilen bilgiye göre kavga, Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 


Polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.Tarafların daha önce de mera arazisi nedeniyle kavga ettikleri ve kavgada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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