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CHP Genel Merkezi'ndeki afiş değişti! 'Ben Kemal, geliyorum' afiş oldu

CHP Genel Merkezi'ndeki afiş değişti! 'Ben Kemal, geliyorum' afiş oldu

CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Yeter! Söz Milletin' afişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayatını çaldıkları Adnan Menderes'in sloganını da çaldılar" eleştirisi sonrası indirildi... CHP Genel Merkezi'ne bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni sloganı asıldı...

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CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş değiştirildi. CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter! Söz Milletin!" indirildi... Genel Merkez'e şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Meclis konuşmasındaki o slogan afiş olarak asıldı. Afiş değişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü eleştirisi sonrası gelmesi dikkat çekti. 

CHP Genel Merkezi'ne asılan "Yeter! Söz Milletin" afişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar da utanma yok. Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Kendileriyle çelişmek muhalefetin her zamanki hali. Bu slogan CHP'ye isyanın nişanesidir" eleştirisine neden olmuştu. 

CHP Genel Merkezi'ndeki afiş değiştirildi. 'Yeter Söz Milletin afişi indirildi yerine "Ben Kemal, geliyorum... " afişi asıldı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Salı günkü TMBB Grup Toplantısı'nda, "5'li çete" diye tabir ettiği grupların Hazine'den, "proje kisvesi altında 418 milyar dolar çaldıklarını" savunurken, "Bizim arsız ve hırsıza muamelemiz açıktır; vuracağız neşteri, alacağız devlet malını geri. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak, açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar; 'Ben Kemal, geliyorum'" ifadelerini kullanmıştı.

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