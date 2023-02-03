Millet İttifakı'nın merak edilen adayı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Aylardır herkesin merak ettiği Millet İttifakı'nın adayına ilişkin konuşan Kuşoğlu, "CHP şu anda en güçlü, en fazla milletvekiline sahip parti olduğu için doğal olarak da en güçlü aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Millet İttifak'ının adayı 13 Şubat'ta kesinleşir mi?" sorusuna yanıt veren Kuşoğlu, "Masaya gelmeden önce genel başkan yardımcıları bu konuları görüşür ondan sonra masada karar verilir. 13 Şubat'ta konu gündeme gelecek, karar verilir mi bilemiyorum." dedi ve şöyle devam etti:

Millet İttifakı’nın çalışmaları devam ediyor. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu olacaksa ki öyle olmasını biz arzu ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Böyle bir algı oluştu ama geç kalınmış bir şey yok. Daha önceki seçimlerde adaylar hep 40-45 gün öncesinde belirlenmiş. Geç kalınmış bir durum yok. Çalışmalar devam ediyor. Yapılacaklarla ilgili Ortak Mutabakat Metni yayımlandı. Aday kim olursa olsun yapılacaklar hazır. Onların adayı belli fakat yapacakları belli değil.

Siyasi partilerin liderleri otomatik olarak adaydırlar. Bütün partiler için geçerlidir bu CHP içinde geçerli. CHP şuanda en güçlü en fazla milletvekiline sahip parti olduğu için doğal olarak da en güçlü aday Kılıçdaroğlu'dur.

14 Mayıs'ta seçim olacaksa 60 gün geri gidilir ve bu tarih 14 Mart oluyor. Dolayısıyla Şubat ortası 13 Mart'ta açıklaması yapılır.

Bir program hazırlığı yapıyoruz evet bu tür bir lansman için. Millet İttifakı’nın adayı da çok önemli. Adayın açıklanması Ankara Başkent olduğu için Ankara’da olacak tabii ki. Ankara Arena’da olması yakışıkalır tabii ki. CHP'nin adayı amasız Sayın Kılıçdaroğlu'dur.

Seçime ortak listeyle mi girilecek?

Mümkün olduğunca ortak listelerle girmeye çalışıyoruz. 6 parti olarak değilde, çalışma yaptığımız yerlerde 2 veya 3 parti olarak gireceğiz. Bu şekilde seçime girmemiz daha fazla avantaj sağlıyor.

Anketler ne söylüyor?

Anketler Millet İttifak'ının yüzde 60'larda, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 40'larda olduğunu gösteriyor. Burada bize düşen bunu bu şekilde devam ettirmek.