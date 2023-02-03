Vorteks kar fırtınası geliyor! Meteoroloji tek tek açıkladı İstanbul da listede okul tatili uzayacak mı?
Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde etkili olan kar yağışı pazar günü itibariyle İstanbul'da da etkisini artıracak. Şiddetli kar fırtınası bekleniyor. Yarıyıl tatilinin uzayıp uzamayacağı merak edilirken Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası dikkat çekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Hafta sonu donacağız... İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası masmavi...
Meteoroloji'nin günlük hava durumu açıklamasında şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten pazar günü için uyardı ve şunları söyledi:
-İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'ya Pazar günü örtülük kar geliyor. Pazartesi de devam edecek. Kış kendini göstermeye başladı. Yeni haftada kış koşulları daha da etkili olacak.
-İstanbul'da beklenen kar fırtınasının gücü 105 km hıza çıktı. Değişim olmazsa İstanbullular Pazar akşamı ve Pazartesi öğlen arası eşsiz bir doğa olayı yaşayabilirler...