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Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve en fazla kullanılan renk belli oldu

Otomobilde geçen yıl en çok tercih edilen marka ve en fazla kullanılan renk belli oldu

Türkiye'de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok tercih edilen marka "Fiat", en fazla kullanılan renk "beyaz" oldu.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912'ye ulaştı. Söz konusu taşıtların 566 bin 280'i otomobil olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise en çok tercih edilenin Fiat olduğu görüldü. Bu dönemde 86 bin 594 Fiat marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu markayı 80 bin 267 ile Renault, 48 bin 529 ile Volkswagen ve 40 bin 515 ile Hyundai izledi.

Son 5 yılda trafiğe en kaydı yapılan otomobil markalarına bakıldığında ise Renault göze çarptı. Son 5 yılda bu markadan toplam 399 bin 260 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bu dönemde Fiat markalı 350 bin 528, Volkswagen markalı 254 bin 483, Toyota markalı 175 bin 966 otomobilin trafiğe kaydının yapıldığı hesaplandı.

En çok beyaz renk tercih edildi
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renkleri incelendiğinde, en çok beyazın tercih edildiği görüldü.

Geçen yıl 223 bin 999 beyaz renkli otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu, 163 bin120 ile gri, 64 bin 107 ile mavi, 43 bin 669 ile siyah ve 40 bin 683 ile kırmızı takip etti. Bu dönemde 2 pembe, 9 menekşe renkli otomobilin de trafiğe kaydının gerçekleştirildiği görüldü.

Geçen yıl en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şöyle:

FIAT
86.594
RENAULT
80.267
VOLKSWAGEN
48.529
HYUNDAI
40.515
TOYOTA
37.724
DACIA
35.491
OPEL
26.291
PEUGEOT
22.335
HONDA
21.878
CITROEN
20.312


Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine dağılımı şöyle:

BEYAZ
223.999
GRİ
163.120
MAVİ
64.107
SİYAH
43.669
KIRMIZI
40.683
TURUNCU
14.368
YEŞİL
8.577
KAHVERENGİ
4.175
SARI
3.333
MOR
209
BİLİNMİYOR
29
MENEKŞE
9
PEMBE
2

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