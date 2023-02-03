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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konsolosluk kapatan 9 ülkeye tepki: Kapatmalar maksatlı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konsolosluk kapatan 9 ülkeye tepki: Kapatmalar maksatlı

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu 9 batılı ülkenin Türkiye'deki konsoloslukları kapatmasına ilişkin, "Bu açıklamaların ve kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Büyükelçileri bakanlığa çağırarak tam da bunu söyledik" dedi.

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Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.

"Böyle giderlerse bizim de atacağımız bazı adımlar olacak"

Bakan Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Dün çağırdığımız büyükelçilere de bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var.' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz. Terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz, bariz bilgi paylaşmadan böyle giderlerse bizim de atacağımız bazı adımlar olacaktır" dedi. 

"Seçim öncesine denk geldi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 Mayıs'taki genel seçim öncesine denk geldiğini belirttiği bu adımlar için, "Seçim öncesi Türkiye'yi, AK Parti iktidarını, cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz" diye konuştu.

"Terörist savaşçılarla en fazla mücadele eden biziz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DAEŞ ve PKK'yla mücadele ettiğini belirttiği açıklamasında "Yabancı terörist savaşçılarla en fazla mücadele eden biziz." açıklamasını yaptı. 

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonundan sonra Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yabancı ülke temsilciliklerine yönelik güvenliği artırdığını aktaran Çavuşoğlu, "Bu konularda hassasız, bu misyonları korumak bizim yükümlülüğümüz. Bu hadiseyle hiç ilgili olmayan bazı Avrupa ülkeleri de kapatıyorlar." ifadelerini kullandı. 

"Kapatan ülkelerin diğer ülkelere 'Siz de kapatın' dediğini de biliyoruz"

Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı temsilciliklerini kapatan ülkelerin diğer ülkelere 'Siz de kapatın dediğini de biliyoruz. Elimizde bu bilgiler de var. Bundan sonra bizimle somut bilgi paylaşmadan böyle bir şeye giderlerse bizim de atacağımız adımlar bellidir. Bu mesaj kendilerine de ilettik.' diye konuştu. 

9 ülkenin büyükelçisi bakanlığa çağırılmıştı

Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ABD'nin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi dün kayma saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakanlığa çağrılan Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, İsveç, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa ve İtalya’nın Ankara Büyükelçileri ve temsilcilerine konuya ilişkin tepki aktarılmış ve Türkiye'de bulunan tüm diplomatik misyonların güvenliklerinin uluslararası sözleşmeler temelinde sağlandığı hatırlatıldı.

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