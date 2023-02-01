Hollanda ve İngiltere'nin ardından Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı

Hollanda ve İngiltere’nin ardından Beyoğlu’nda bulunan Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

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Beyoğlu’nda bulunan Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün (1 Şubat 2023) kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise seyahat uyarısını güncelledi. Yapılan açıklamada, İngiliz vatandaşlarının 2022'de Türkiye’ye 3 milyon 330 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiği ve çoğu ziyaretin sorunsuz geçtiği belirtilerek, vatandaşlarından artan terör riski nedeniyle dikkatli olmaları ve festival dönemleri de dahil olmak üzere yabancı uyrukluların rağbet ettiği kalabalık yerlerde tetikte olunması gerektiği kaydedildi. İngiltere Başkonsolosluğu, geçici olarak ziyarete kapatıldı.