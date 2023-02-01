Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek

TFF yetkilileri Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanması planlanan maç için bugün yapacağı incelemenin ardından karar verecek.

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Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri’de, Adana Demirspor maçı da Malatya’da oynanmıştı.



Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek.

Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.