BIST 4.994
DOLAR 18,81
EURO 20,46
ALTIN 1.166,03
HABER /  SPOR

Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek

Sivasspor-Beşiktaş maçının stadyum kararını TFF verecek

 TFF yetkilileri Sivasspor ile Beşiktaş arasında Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanması planlanan maç için bugün yapacağı incelemenin ardından karar verecek.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz haftalarda Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemininde çıkan sorun nedeniyle Teco Karacabey Belediye maçı Kayseri’de, Adana Demirspor maçı da Malatya’da oynanmıştı.

Alınan bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere bugün kente gelecek.

Federasyon yetkilileri sahayı inceledikten sonra maçın söz konusu stadyumda oynanıp oynanmayacağına dair karar verecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
Araba sahipleri dikkat! Yanlış seçim motorunuza mal olabilir
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
Bakanlıktan cezaevleriyle ilgili düzenleme! Şartlar iyileştirildi, dikkat çeken husus: Hükümlüye verilemez
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
EYT'de 5 bin gün şartı değişicek mi? Kritik açıklama geldi
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursa'da inşaatta inanılmaz olay! 3.kattan ağabeyinin üzerine düştü, hastanelik oldular!
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin PFDK’ya sevk edildi
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı
Cem Seymen'den CHP itirafı Kılıçdaroğlu 'beni dinledi' dedi aday listesini görünce yıkıldı
Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı!
Joe Biden’ın oğlunun fotoğrafları ve yazışmaları çıktı!
Motorine indirim geliyor benzinin fiyatı aynı! İstanbul motorin ve benzininin litresi ne kadar?
Motorine indirim geliyor benzinin fiyatı aynı! İstanbul motorin ve benzininin litresi ne kadar?
Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü devrildi, muavin öldü 13 kişi yaralandı
Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek
Sinan Ateş'in dayısı süre verdi! 40 günlük yas bitiyor, herkes bildiğini söyleyecek