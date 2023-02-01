İstanbul’da yoğun kar yağışı bekleniyor! AKOM’dan kış tatbikatı

İSTANBUL’da önümüzdeki hafta için yapılan kar yağışı uyarılarının ardından AKOM’da kış tatbikatı düzenlendi. Merkezden verilen talimat ile 784 kar küreme aracı harekete geçti.

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İstanbul’da önümüzdeki hafta beklenen kar yağışı ile alakalı İBB ekipleri AKOM’de kış tatbikatı gerçekleştirdi. Afet Koordinasyon Tatbikatta daha önceden belirlenen noktalarda beklemede olan 784 kar küreme aracı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanı Ayhan Taş’ın talimatıyla yola çıktı. Araçlar yola çıkarken, merkezde de dev ekranda anlık hava durumu, araçların bulunduğu noktalar ve araç üzerindeki kameralardan yollardaki son durum izlendi. Kar küreme aracı sürücüleriyle telsiz ve telefonla iletişim sağlanırken araçların konumları ve durumları sürücülerle konuşularak teyit edildi.

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Başkanı Ayhan Taş, “ Yaklaşık yüzde 26 iş makinelerimizde artış, aynı zamanda tuz depolarımızda yaklaşık 400 bin ton tuz olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve kurallara uymalarıyla beraber sorunsuz bir kış atlatacağımızı temenni ediyoruz ve öngörüyoruz” dedi.