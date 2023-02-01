Soba faciası! Sobadan sızan gaz anneanne ve torununu hayattan kopardı

ISPARTA'nın Davraz mahallesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 65 yaşındaki anneanne ile 9 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

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Isparta'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybetti. Davraz Mahallesi'nde 65 yaşındaki Şerife İlhan ile 9 yaşındaki torunu Ecrin Ünlü'den haber alamayan akrabaları kapıyı kırarak eve girdi.

Anneanne ile torununun yerde hareketsiz yattığını gören akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İlhan ve Ünlü'nün sobadan sızan gazdan yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ünlü'nün, ailesi ile Kuşadası'nda yaşadığı, sömestir tatili nedeniyle anneannesini ziyarete geldiği öğrenildi.