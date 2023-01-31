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Şenol Güneş: Golden sonra reaksiyon vermedik

Şenol Güneş: Golden sonra reaksiyon vermedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil." dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. 

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bir şey söylemek doğru değil"

"Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil."

"Tayyip sakatlanıp çıktı"

"Tayyip sakatlanıp çıktı. Welinton'un ağrıları vardı. Eldeki oyuncuların durumuna bakmak lazım. Sakatlara, cezalara yarın bakacağız."

"Golden sonra reaksiyon vermedik"

"1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Üst üste oynanan maçlardan ötürü herhalde. Golden sonra reaksiyon vermedik."

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