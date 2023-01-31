CHP'li isim 6'lı masanın adayını açıkladı: Bu konuda hemfikirler

14 Mayıs'ta yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için zaman daralırken 6'lı masada adaylık konusunda bomba bir açıklama daha geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, masanın aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklayacağını duyurdu.

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6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere endişeler devam ederken CHP kanadından gelen son açıklama Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmeyeceğini gözler önüne serdi.

"13 şubat'ta Kılıçdaroğlu açıklanacak"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olacağını belirterek şunları söyledi:

" Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda belirleyeceklerini duyurmuştu. CHP lideri, “Ancak adayın açıklanması daha sonraki bir tarihte büyük törenle olabilir” ifadelerini de kullanmıştı.