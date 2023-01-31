BIST 4.977
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.166,68
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Abone ol

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI)

İLK 11'LER:

FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuasku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

ÖNCEKİ HABERLER
Kur'an-ı Kerim saldırısıyla gündeme gelmişlerdi! Paludan ve Wagensveld'e soruşturma!
Kur'an-ı Kerim saldırısıyla gündeme gelmişlerdi! Paludan ve Wagensveld'e soruşturma!
Galatasaray'da Haris Seferovic'in sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Haris Seferovic'in sözleşmesi feshedildi
Minik Mete’nin ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
Minik Mete’nin ölümüne neden olan köpeğin sahibi tutuklandı
Diyanet: Hatim programına izin verilmediği iddiası gerçek dışıdır!
Diyanet: Hatim programına izin verilmediği iddiası gerçek dışıdır!
Alanya'da okul müdürü kızı doğduktan 10 saat sonra öldü, hiç göremedi...
Alanya'da okul müdürü kızı doğduktan 10 saat sonra öldü, hiç göremedi...
Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesinde beklenen tarih belli oldu
Bakan Murat Kurum duyurdu! İlk Evim İlk İş Yerim projesinde beklenen tarih belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde: Savaşmaya hazırım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde: Savaşmaya hazırım
Film sahnesi değil İstanbul'da yaşandı! Uzun namlulu silahlarla 1 milyonluk vurgun
Film sahnesi değil İstanbul'da yaşandı! Uzun namlulu silahlarla 1 milyonluk vurgun
Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu korkunç halde bulundu
Gaziantep'te 6 yaşındaki kız çocuğu korkunç halde bulundu
Meclis'ten Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan kararı
Meclis'ten Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan kararı
Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı
Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı
Karısını ve 2 oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli askerin üçüncü oğluyla ilgili şoke eden detay
Karısını ve 2 oğlunu öldüren 86 yaşındaki emekli askerin üçüncü oğluyla ilgili şoke eden detay