Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Abone ol
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI)
İLK 11'LER:
FATİH KARAGÜMRÜK: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Kazım, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Bertolacci, Baniya
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuasku, Tayfur, Gedson, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20:00
YAYIN: beIN SPORTS 1