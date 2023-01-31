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Meclis'ten Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan kararı

Meclis'ten Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan kararı

TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin "Dokunulmazlık kaldırılsın" dedi.

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TBMM Hazırlık Komisyonu, Lütfü Türkkan ile Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin "Dokunulmazlık kaldırılsın" dedi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin kararını açıkladı.

Komisyon, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Partili Lütfi Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde Karma Komisyonu'na görüş bildirdi.

Hazırlık Komisyonu Başkanı Ali Özkaya, "Türkkan ve Başarır hakkında hazırlanan raporu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na göndereceğiz." dedi.

Ne olmuştu?

Başarır hakkında Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya müdahalesi nedeniyle "duruşma hakimlerine alenen hakaret" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından fezleke hazırlanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım 2021'de Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşamını yitiren şehit askerin ağabeyi Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle Türkkan hakkında da "hakaret" suçundan fezleke düzenlenmişti.

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