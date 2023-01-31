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Eski Batman HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan zehirlendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eski Batman HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan zehirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde ikamet eden eski Batman HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye giderek tedavi altına alındı.

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Eski Batman HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme şikayetiyle kendi imkanlarıyla Midyat Devlet Hastanesine başvurdu.

Mercimek Mahallesi'nde ikamet eden Aslan, sabah saatlerinde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi, baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti ile gittiği hastanede tedavi aldıktan sonra ayrıldığı öğrenildi.

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