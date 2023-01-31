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Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?

Gelecek Partisi isyan etti! Camileri kullanmak için AK Parti üyeliği şartı mı var?

Gelecek Patisi Genel Sekreteri Kani Torun’un, 29 yaşında kanserden hayatını kaybeden kızı Hatice Torun için ölümünün 40. gününde camide okutacağı hatim, Yenimahalle Müftüsü tarafından engellendiği iddia edildi. "Camiler Allah'ın evi midir yoksa Erdoğan'ın evi midir?" diyen Gelecek Partisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, "Camileri kullanmak için Müslümanlık kriterinden başka Ak Parti üyeliği kriteriniz var mıdır?" diye sordu.

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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun’un 29 yaşındaki kızı Hatice Torun, kanser tedavisi gördüğü Londra’daki hastanede hayatını kaybetmiş ve İstanbul'da toprağa verilmişti. Kani Torun'un kızının ölümünün 40. günü nedeniyle camide okutacağı hatimin, Yenimahalle müftüsü tarafından engellendiği iddia edildi. Gelecek Partisi İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından Diyanet'i topa tuttu.

Böyle bir rezillik ilk kez oluyor

Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu ülkede her türlü rezilliği yaşadık böylesi muhtemelen ilk kez yaşandı. Genel sekreterimiz Kani Torun beyfendinin kızı genç yaşta vefat etmişti. Kırkıncı günü için bir camide hatim okunacaktı. Müftü araya girerek caminin kullanılmasını engelledi. Hepinize yazıklar olsun!!!” dedi.

Camilere girmek için AK Parti üyeli şart mı?

Diyanet İşleri Ali Erbaş'ı etiketleyerek ikinci bir paylaşım yapan Gelecek Partili Yavuz Değirmenci, "Ali Erbaş size çok net sorularım var; 1- Camiler Allahın evi midir yoksa Erdoğan'ın evi midir? 2- Camileri kullanmak için Müslümanlık kriterinden başka Ak Parti üyeliği kriteriniz var mıdır? Şeref ve haysiyetinize emanet ettim.

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