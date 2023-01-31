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Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir

Yakınması ne yapsa geçmedi, doktorlar akciğerine bakarken şok oldu: Yetişkinlerde görülebilir

DENİZLİ'de, yakınma şikayeti bir türlü geçmeyen KOAH hastası yaşlı adamın akciğerinde yapılan görüntüleme sırasında doktorlar beklemediği bir durumla karşılaştı. Hastanın akciğerinde hava yolunu kapatan yabancı bir cisim fark edildi. Beroptik bronkoskop ile çıkarılan yabancı cismin 'bezelye' olduğu anlaşıldı.

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Uzun süredir Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı bulunan ve tedavilere rağmen yakınmaları süren 69 yaşındaki Timur Yurteri, Türkiye’de az sayıda merkez tarafından gerçekleştirilmekte olan bronkoskopik volüm küçültücü işlemlerden olan coil (akıllı sarmal tel) tedavisi için Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları kliniğinde değerlendirildi.

Hava yolları görüntülenirken fark edildi

Hazırlıkları tamamlanan 69 yaşındaki Timur Yurteri, coil uygulaması öncesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu tarafından hava yollarını görüntülemek için yapılan fiberoptik bronkoskopi işlemi sırasında beklenmeyen bir görüntü ile karşılaşıldı.

Bezelye tanesi çıktı

Hastanın sağ akciğerinde, bulunduğu hava yolunu kapatan bezelye tanesi görüldü. Uygun malzeme ve manevra ile tecrübeli ekip tarafından tamamen çıkarılabilen bezelye tanesi Yurteri’yi de şaşırttı.

Başarı ile tamamlanan yabancı cisim çıkarma işlemi sonrası hastaya bronkoskopik volüm küçültücü coil uygulaması yapıldı.

"Akciğere yabancı cisim kaçması yetişkinlerde de görülebiliyor"

Başarılı geçen iki işlem sonrası bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Erhan Uğurlu, “Aspirasyon denilen akciğere yabancı cisim kaçmasının genellikle çocuklarda beklense de düşük oranda yetişkinlerde de görülebiliyor. 

Hırıltı, balgam, akciğerde sönme...

Bezelye tanesi olması nedeniyle küçük bir hava yolunda tıkanıklığa yol açarak hastada bulgu vermeyen yabancı cisim aspirasyonlarının öksürük, balgam, hırıltı gibi yakınmalara, zatürre, akciğerde sönme gibi istenmeyen durumlara da yol açabilir.

Bezelye çıkarıldı şikayetleri bitti

Hem KOAH’a yönelik bronkoskopik volüm küçültücü coil tedavisi gerçekleştirilen hem de akciğerine kaçan bezelye tanesi çıkarılan hasta, işlemleri sonrası izleminde sorun görülmedi. Hastanın kontrollerine gelmek üzere taburcu ettik"

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Uğurlu olmak üzere tüm ekibe teşekkür eden Yurteri, farklı bir durum olduğunu belirtti.

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