Öyle bir şeye sinirlendi ki... Ambulansa binip inmesi bir oldu!

EDİRNE'de sağlık ekibinin soru sormasına öfkelenen sürücü ''Yok adını söyle, yok TC'ni söyle. Bir söylüyorum, bin soruyor'' diyerek ambulanstan indi. Başından yaralı olan sürücü, jandarmanın uğraşları sonucunda ikna oldu ve ambulansa tekrar bindi.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametine dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki 31 AJT 411 plakalı tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 34 CKL 221 plakalı otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.Ö. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekibinin soru sormasına öfkelenen diğer yolcu ''Yok adını söyle, yok TC'ni söyle. Bir söylüyorum, bin soruyor'' diyerek ambulanstan indi. Başından yaralı olan yolcu, jandarmanın uğraşları sonucunda ikna oldu ve ambulansa tekrar bindi.

Vatandaşlardan İbrahim Akbaş, dönüş yapmak isteyen tıra çarpmamak için otomobilin acil fren yaptığını ve şarampole uçtuğunu ifade etti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.