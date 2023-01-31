Türkiye'de kar yağışı etkili oluyor! Her yer beyaza büründü işte şehirlerden kar manzaraları...
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TÜRKİYE'de 'İzlanda Soğukları' etkisini devam ettirirken yurdun birçok şehrinde kar yağışı görülüyor. Beyaz örtüyle kaplanan Türkiye'den özlenen görüntüler geldi. İşte yurdumuzdan kar manzaraları...
Türkiye, son yılların en kurak kurak kışını geçirirken birçok kentte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
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Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı birçok kenti beyaza bürüdü.
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Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı ve Hakkari başta olmak üzere birçok yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.
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İşte yurttan kar manzaraları...
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