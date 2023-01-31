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İtalyan basını transferi duyurdu: Galatasaray'a 60 milyon euroluk golcü!

İtalyan basını transferi duyurdu: Galatasaray'a 60 milyon euroluk golcü!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basının iddiasına göre sarı-kırmızılılar Fıorentina'da top koşturan Luka Jovic'in peşine düştü. Real Madrid'in Eintracht Frankfurt'an 60 milyon euro gibi bir bedelle transfer ettiği yıldız golcü Galatasaray'ın Instagram hesabını takibe aldı. İşte flaş transfer iddiasında detaylar...

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Fıorentina forması giyen Luka Jovic'in Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olduğu iddia edildi. Jovic, Instagram hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce oyuncu satması gerektiği vurgulandı.

Fiorentina'nın transfer etmek istediği isim olarak Duvan Zapata gösterilirken İtalyan ekibinden ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Arthur Cabral ve Luka Jovic gösterildi. Cabral ile Udinese ve Cremonese ilgileniyor. Luka Jovic'in ise takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.

60 milyon euro ödediler
Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından İspanyol devi Real Madrid'e 60 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedeliyle transfer olan Sırp yıldız Jovic, İspanyol devinde beklentileri karşılayamamıştı. Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.

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