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Biyokütle enerji santralinde korkutan yangın

Biyokütle enerji santralinde korkutan yangın

Denizli'de, biyokütle enerji santralinin depolama sahasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korkutan alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Denizli'nin Honaz ilçesindeki Kaklık Mahallesi'ndeki Denizli Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak'ta faaliyet gösteren bir biyokütle enerji santrali için mısır sapı balyalarının depolandığı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevresinde iş makinelerinin yardımıyla çalışma yaptı.

Çevreye sıçrama riski önlenen ve kontrol altına alınan yangın bölgesindeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

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