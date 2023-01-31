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Fransız medyasından altılı masa mutabakat metni yorumu Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

Fransız medyasından altılı masa mutabakat metni yorumu Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

Batı medyası, altılı masanın ortak mutabakat metnini analiz etti. France 24, muhalefetin "Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğine" dikkati çekti.

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Altılı masa, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Masayı oluşturan muhalefet partileri, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde iktidara gelmeleri halinde yapacaklarını sıraladı.

Muhalefetin tanıtım programını yakından takip eden Batı medyasında dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

France 24, "Muhalefetin, iktidara gelmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğini" yazdı.

Erdoğan'a karşı birleşen altı partinin, 13 Şubat'ta, cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday belirleme sözü verdiği de kaydedilerek, referandumla halk tarafından onay verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı planlanan adımların ayrıntıları aktarıldı

Yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor

Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor.

"Seçimler batı için hayati"

Diğer taraftan Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya uzanan savaşlarda kilit bir oyuncu olarak oynadığı rolün, yaklaşan seçimleri geleneksel Batılı müttefikleri için "hayati" kıldığı belirtildi.

Batılı ülkelerin, "Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için" seçimin dışında kalmaya çalıştığı belirtilerek, ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına "Erdoğan'ı yenmesi" için yardım etmesi gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

ABD ile karşılıklı güveni tesis edecekler

Öte yandan açıklanan programın dış politika bölümünün, ABD ile "karşılıklı güveni" yeniden tesis etmenin ve Türkiye'nin "Avrupa Birliği'ne tam üyelik" kazanma yolundaki tıkanmış hedefine ulaşmanın önemini vurguladığına dikkat çekildi.

Altılı masanın tanıtım toplantısını aktaran Associated Press ise muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı henüz bir ortak aday gösteremediğini, bunun da "muhalefet destekçilerini hayal kırıklığına uğrattığını" yazdı. (ensonhaber)

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