John Bolton İsveç basınına konuştu Türkiye'yi hedef aldı: NATO'yu feshedip Türkiye'siz kuralım

ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsveç basınına yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef aldı. Bolton, "Türkiye'yi atmak istiyorsak, NATO'yu feshedip tekrar kurabiliriz" dedi. Bolton'un gerekçesi S-400 alımı ve İsveç'e karşı tutum.

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Terörle mücadelede gerekli adımları atmayan İsveç'e NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye, hedef tahtasına konuldu. Batılı basında ve düşünce kuruluşlarında "Türkiye NATO'dan çıkarılsın" söylemleri arttı.

Benzer açıklama ABD'nin şahin politikacılarından ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan geldi.

İsveç basınına konuşan Bolton, Türkiye'nin S-400 alımını ve İsveç tutumunu gerekçe göstererek Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istedi.

Bolton, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini sabote etmekle itham ettiği açıklamasında, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını salık verdi.

"NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz"

Bolton, "Uluslararası hukukun 'koşullar değişmediği sürece' ilkesi neredeyse her şeye izin vermektedir. NATO'da olmak isteyip istemediklerine kendileri karar verebilirler ya da biz NATO'yu feshedip yeniden kurabiliriz. Bunu çözmenin pek çok yolu var" dedi.

"Türkiye'ye F-16 verilmesin"

Bolton açıklamasında Türkiye'ye F-16 satımı sürecine de değindi. "ABD Başkanı ben olsaydım mayıs ayındaki seçimlere kadar hiçbir şey yapmazdım" diye konuştu.