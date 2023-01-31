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Van'da site bahçesinde korkunç olay! Köpek küçük çocuğu öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Van'da site bahçesinde korkunç olay! Köpek küçük çocuğu öldürdü

 VAN’ın İpekyolu ilçesinde bir sitenin bahçesinde köpeğin saldırısına maruz kalarak ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın tanığı "Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu" dedi.

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İlçede öğle saatlerinde site önünde oynayan M.D. (10) isimli çocuk, kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda boğazından ve vücudunun çeşitli yerinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gazetecilere bilgi veren mahalledeki imam Muhammet Emin Küçük, çocuğun sitenin bahçesinde oyun oynarken bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Çocuğu kurtarmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade eden Küçük, "Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyordu.

Birden bana 'çabuk yetiş bir şeyler oluyor' diye seslendiler. Gidip baktığımda köpek çocuğun boğazına sarılmış, boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı. Daha sonra uzaklaştı. Ambulansı aradık. Sağlık ekibi gelene kadar M.D.'nin boğazına tampon yaptım" dedi.

1 kişi gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "çocuğumuza saldırıda bulunan köpeğe ait küpeden 25 Ocak 2023 günü sahiplendirilmiş olduğu, sahiplenen şahsın köpeği 30 Ocak 2023 günü saat 11.30 sıralarında sokağa bıraktığı ve aynı gün saat 15.00 sıralarında çocuğumuza saldırıda bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili köpeği sahiplenen ve sonrasında sokağa bırakarak bu üzücü olayın yaşanmasına sebebiyet veren şahıs, görevlilerimizce ivedilikle yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

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