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Ankara'da yapılan ilaçlama hastanelik etti! Bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da yapılan ilaçlama hastanelik etti! Bina tahliye edildi

ANKARA’nın Mamak ilçesinde bir binada yapılan ilaçlama sonrasında 6 kişi zehirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Zirve Konutlarında 15’inci katta bulunan bir dairenin ilaçlanması sonrasında zehirlenme vakaları meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 6 kişinin zehirlendiği olayda iddialara göre 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, ilaçlama şirketi yetkilisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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