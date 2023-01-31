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İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul'da ulaşıma sis engeli! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Öte yandan İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen sefeler...

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Edinilen bilgiye göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin 0.5 milin altına düştüğünün rapor edilmesi nedeniyle gemi trafiği, saat 06.38 itibarıyla çift yönlü askıya alınarak geçici olarak durduruldu.

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehir Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Şehir Hatları da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

İptal edilen seferler şöyle:
Beykoz - Sarıyer
Anadolu Kavağı - Üsküdar

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