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İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ ve El Kaide açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan DEAŞ ve El Kaide açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine karşı operasyonların halihazırda aralıksız devam ettiğini belirtti.

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İsveç, Danimarka'da Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından bazı ülkelerden kendi vatandaşlarına yapılan "terör uyarısına" Türkiye'den yanıt geldi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkûr ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir" denildi. 

Bakanlık, "Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadesine yer verdi. 

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Kamuoyumuzun hassasiyetle takip ettiği gibi son dönemlerde,  İsveç, Hollanda ve Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan meş’um eylemlerden sonra, olası her türlü provakasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış, güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, DEAŞ ve EL-KAİDE gibi terör örgütlerinin de söz konusu menfur olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir.  

Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkûr ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir.

Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

''Operasyonlar aralıksız sürmektedir''

Ülkemizde terör örgütlerine karşı operasyonlar, halihazırda aralıksız devam etmektedir.  

2022 yılında DEAŞ terör örgütüne yönelik 1.042 operasyon gerçekleşmiş, 1.981 kişiye gözaltı işlemi; 2023 yılının Ocak ayında ise yine aynı örgüte yönelik olarak toplam 60 operasyon düzenlenmiş, 95 kişiye gözaltı işlemi  gerçekleştirilmiştir.

Keza PKK/PYD terör örgütüne yönelik 2022 yılında 134.713 (130.981 kırsal, 3.732 şehir) operasyon gerçekleşmiş, bu operasyonlarda 8.410 gözaltı işlemi yapılmıştır. 2023 yılının Ocak ayında ise yine aynı örgüte yönelik toplam 9.040 (8.781 kırsal, 259 şehir) operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 378 kişiye gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde terör örgütlerine karşı operasyonlar, halihazırda aralıksız devam etmektedir.  

2023 yılında da PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin ve suç gruplarının ülkemizdeki huzur ve asayişi bozma girişimlerine yönelik her türlü tedbir  ve mücadele kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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