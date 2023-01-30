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Suudi Arabistan ve Rusya harekete geçti! Petrol hamlesi

Suudi Arabistan ve Rusya harekete geçti! Petrol hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldı.

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Putin ile Bin Selman'ın, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen işbirliğinin istişare edildiği kaydedilen açıklamada, ikilinin görüşmede siyaset, ekonomi ve enerjideki ikili işbirliğinin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.

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