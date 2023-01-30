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Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı küle çevirdi

Ankara’da park halindeki otomobilin elektrik aksamındaki arıza sonucu meydana gelen yangın diğer araçlara da sıçradı. Yanan araçlardan 5’i kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Yenimahalle ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yer alan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre park halindeki otomobilin elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki diğer araçlara da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin sıçradığı 7 araçtan 5’i kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“5 arabanın hepsi kül olmuş”

Olayın tanıklarından Hasan Karakaya, “Gece saat 3 sıralarında gürültüye uyandık. Baktık ki arabanın biri yanıyordu. Alevler etrafa sıçradı. Baktık ki arabalar hep yanıyordu. Yanlarına yaklaşamadık bile. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. 5 araç yandı. Diğerlerinde de ufak hasarlar vardı. Yangının bir arabanın kontağında çıkan yangından dolayı olayı çıktığı iddia ediliyor. 5 arabanın hepsi kül olmuş” ifadelerini kullandı

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