CHP'li Özgür Özel görevden alınacak bürokratları tek tek saydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelir gelmez ilk işlerinden birinin MİT Başkanı'nı görevden almak olduğunu söyledi.

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Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki, devlet yönetimindeki hedefleri, reformları, politikaları, projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı.

Altılı masanın mutabakat metninin konuşulduğu bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları gündem oldu.

"Merkez Bankası-YÖK-MİT"

Özel, katıldığı canlı yayın programında Altılı Masa'nın dokunulacaklar listesini açıkladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

"'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür.

İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili öne çıkan bir isim var. Bütün Türkiye bu ismi biliyor."