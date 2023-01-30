BIST 5.111
DOLAR 18,81
EURO 20,51
ALTIN 1.164,75
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Özgür Özel görevden alınacak bürokratları tek tek saydı

CHP'li Özgür Özel görevden alınacak bürokratları tek tek saydı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelir gelmez ilk işlerinden birinin MİT Başkanı'nı görevden almak olduğunu söyledi.

Abone ol

Altılı Masa'yı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki, devlet yönetimindeki hedefleri, reformları, politikaları, projeleri içeren Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. 

Altılı masanın mutabakat metninin konuşulduğu bugün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları gündem oldu. 

"Merkez Bankası-YÖK-MİT"

Özel, katıldığı canlı yayın programında Altılı Masa'nın dokunulacaklar listesini açıkladı. Özel şu ifadeleri kullandı:

"'Yeter, söz milletin' çok anlamlı bir slogan. Türkiye siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası. O slogan bizim için bir övünçtür.

İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK,MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.

Merkez Bankası Başkanı ile ilgili öne çıkan bir isim var. Bütün Türkiye bu ismi biliyor."

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Son nefesimize kadar sürdüreceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan tepki: Son nefesimize kadar sürdüreceğiz
MHP'li isim evinde ölü bulundu Ekrem İmamoğlu taziyeye gitti! MHP'den kimse aramamış
MHP'li isim evinde ölü bulundu Ekrem İmamoğlu taziyeye gitti! MHP'den kimse aramamış
Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı mahkeme Adli Tıp'tan rapor istedi
Cemevi saldırganı hakim karşısına çıktı mahkeme Adli Tıp'tan rapor istedi
Yunanistan’da askeri uçak denize düştü!
Yunanistan’da askeri uçak denize düştü!
Site yöneticisi emekli öğretmeni kemerle boğdu! Cinayetin nedeni ortaya çıktı yok artık
Site yöneticisi emekli öğretmeni kemerle boğdu! Cinayetin nedeni ortaya çıktı yok artık
Sahilde yürüyüş yapanlar fark edip ihbar etti! Çok korkunç
Sahilde yürüyüş yapanlar fark edip ihbar etti! Çok korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi; Finlandiya'dan Türkiye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi; Finlandiya'dan Türkiye açıklaması
EYT'de 10 gün süresine dikkat! EYT aynı iş yerinde çalışma şartı ortaya çıktı
EYT'de 10 gün süresine dikkat! EYT aynı iş yerinde çalışma şartı ortaya çıktı
Edirne Keşan'da feci kaza: 2 ölü
Edirne Keşan'da feci kaza: 2 ölü
EYT teklifi Meclis'e geldi EYT'li pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı
EYT teklifi Meclis'e geldi EYT'li pazarcı tüm ürünlerini 5 liradan sattı
Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e Mekke'de sözlü taciz şoku
Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e Mekke'de sözlü taciz şoku
Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilk! Alex de Souza'dan sonra...
Fenerbahçe'de 12 yıl sonra bir ilk! Alex de Souza'dan sonra...