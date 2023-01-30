EYT'de 10 gün süresine dikkat! EYT aynı iş yerinde çalışma şartı ortaya çıktı

Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Taslakta emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildi.

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EYT düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle ile emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde yer aldı.

Emekliliğe hak kazanacak olan kişiler "EYT'li olup aynı iş yerinde çalışabilir miyim?" sorusuna düzenlemede yanıt verildi.

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı.

Aynı işyerinde 10 gün içinde yeniden işe başlayanlara yüzde 5 indirim desteği

Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

Başka yerde çalışmaya başlayanlara indirim olmayacak

Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.