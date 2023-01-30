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Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Hangi hakem hangi maçı yönetecek? Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in yarın başlayacak 22. haftasında görev yapacak hakemlerin listesini paylaştı. Haftanın açılış mücadelesi olan Alanyaspor-DG Sivasspor maçını Yiğit Arslan yönetecek. Adana Demirspor-Fenerbahçe arasındaki haftanın kapanış maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak...

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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın, 1 Şubat Çarşamba ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de haftanın maçları ve hakemler şöyle:

Yarın

17.00 Alanyaspor - DG Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba

17.00 Kasımpaşa - Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray - Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe

17.00 Konyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
17.00 Kayserispor - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
20.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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