EYT düzenlemesi Melis'e sunuldu! AK Parti açıkladı! Salı günü Genel Kurul'da ilk emekli maaşları Mart ayında

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ayrıntıları açıklıyor. EYT yasasında neler var?.. EYT'den kimler yararlanacak?.. Meclis'te hangi gün görüşülecek?.. İlk maaşlar ne zaman yatacak?.. İşte ayrıntılar...

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Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren EYT yasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ayrıntıları açıkladı. Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin bu yıl 2 milyon 250 bin çalışanı ilgilendirdiğini ifade etti. İşte Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...

- Bugün tarihi bir gün. Zira bir sözümüzü daha yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 5 adım atacağız demiştik. Asgari ücret, memur ve emekli maaşları düzenlenmesi, 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme, 500 bine yakın sözleşmeli personelin kadroya geçişi ve EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi yapacağız demiştik.

4 maddelik teklif Meclis Başkanlığında

- 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun.

- 4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor.

Pirim ve gün sayısın dolduran herkes...

- Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak.

- Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek.

- Taşerondan kadroya geçene emeklilik şartı kalkıyor.

- Biz bugün teklifimizi bahsettiğimiz gibi cuma günü son toplantımızı yaptık. Sabah itibarıyla sunuma hazır hale getirdiler. 4 maddeden oluşan teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girecek.

İlk yıl 2 milyon 250 bin yeni emekli

- 5 milyona yakın inzanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon 250 bine yakın insanımız 2023 yılında emekliliği hak edecek.

- Prim gününü şu andaki mevzuata göre, çalışma süresini dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın emekliliği hak edebilecekler.

Salı günü Genel Kurul'a gelecek

- Bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi planlıyoruz.

- Hızlı geçsin diye başka ilavede bulunmadan sadece EYT'nin düzenlenmesine ilişkin maddeleri içeriyor.

- En geç haftaya salı günü bu konuda Genel Kurul'da yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Mart ayında ilk emekli maaşları alınacak

- Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılacak.

- Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır.

- Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

EYT'liler daha az mı maaş alacak?

- EYT'liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma durumu söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

Zorunlu emeklilik kaldırıldı

- Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce çalışana için bir dokunuşta bulunuldu. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlanıyor. Zorunlu emekliliki bu kanun kapsamında ortadan kaldırılmış oluyor.