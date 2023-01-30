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ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına "Beyoğlu" vurgulu uyarı

ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına "Beyoğlu" vurgulu uyarı

 ABD Büyükelçiliği, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına olası bir terör saldırısına ilişkin uyarı yaptı. Uyarıda, Beyoğlu bölgesinin özellikle vurgulanması dikkati çekti.

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ABD Büyükelçiliği’nin sayfasında yer alan uyarıda, ABD vatandaşlarının Avrupa’da yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine yönelik olası bir karşılık saldırısına karşı kiliseler, sinagoglar, diplomatik misyonlar ve batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelere karşı dikkatli olmasını istedi.

Uyarıda, şu ifadeler yer aldı:

“ABD hükümeti, İstanbul'da veya batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde, kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kur'an yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir.”

Uyarıda, ABD vatandaşlarından batılı turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelere karşı alarm halinde olmaları, kalabalıklardan kaçınmaları, düşük bir profil sergilemeleri, çevrelerinde olanlara karşı dikkat halinde olmaları, yerel medyayı takip etmeleri istendi.

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