BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.167,32
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi

Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararının ardından futbolseverler için ilginç bir an yaşandı. Jorge Jesus, penaltıda topu Batshuayi'nin aldığını görünce Arao'yu yanına çağırıp "Topu Valencia'ya verin" dedi.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, sarı-lacivertlilerin 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Batshuayi'nin pasıyla ceza alanına giren Enner Valencia, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve 33. dakikada hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

Jorge Jesus, penaltıda topu Batshuayi'nin aldığını görünce Arao'yu yanına çağırıp "Topu Valencia'ya verin" dedi.

Batshuayi-Valencia ikilisinin kısa sohbeti sonucunda, penaltıyı Ekvadorlu futbolcu kullandı.

Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
El freni çekilmeyen araç asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'
Hakimden iğrenç kumpas! Kendini reddeden kadına uyuşturucu tezgahı! 'Gecemi b.k ettin'
Ankara'da Meral Akşener'e kriz geçirten kriz çözüldü! İYİ Parti'nin yeni il başkanları belli oldu
Ankara'da Meral Akşener'e kriz geçirten kriz çözüldü! İYİ Parti'nin yeni il başkanları belli oldu
İstanbul'da koca dehşeti! Boşanma davası süren eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da koca dehşeti! Boşanma davası süren eşini sokak ortasında öldürdü
Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı
Kimliği belirsiz SİHA'lar vurdu! Suriye'deki İranlı teröristlere hava saldırısı
Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi
Başakşehir Konyaspor'u devirdi! 3 puan 2 golle geldi
TFF'den Beşiktaş'a müjde! Rosier'in cezası indirildi
TFF'den Beşiktaş'a müjde! Rosier'in cezası indirildi
Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı
Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Korkutan sakatlık! Kaleci ile çarpışan futbolcunun 3 kaburgası kırıldı
Korkutan sakatlık! Kaleci ile çarpışan futbolcunun 3 kaburgası kırıldı