Penaltı kararından sonda Jesus çılgına döndü Arao'ya talimatı verdi

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 5-1 yenerek zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı kararının ardından futbolseverler için ilginç bir an yaşandı. Jorge Jesus, penaltıda topu Batshuayi'nin aldığını görünce Arao'yu yanına çağırıp "Topu Valencia'ya verin" dedi.

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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadele, sarı-lacivertlilerin 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Batshuayi'nin pasıyla ceza alanına giren Enner Valencia, Graovac'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve 33. dakikada hakem Volkan Bayarslan penaltı kararı verdi.

Jorge Jesus, penaltıda topu Batshuayi'nin aldığını görünce Arao'yu yanına çağırıp "Topu Valencia'ya verin" dedi.

Batshuayi-Valencia ikilisinin kısa sohbeti sonucunda, penaltıyı Ekvadorlu futbolcu kullandı.

Direkten dönen topu Enner Valencia tamamladı ancak penaltıda üst üste iki vuruş yaptığı için gol önce iptal edildi.

Hakem Volkan Bayarslan, Kasımpaşa kalecisi Erdem'in penaltıda çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarı istedi. VAR'dan onay bekleyen Volkan Bayarslan, penaltının tekrar edilmesini istedi.

37. dakikada Enner Valencia, ikinci penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.