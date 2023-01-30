Optimar'ın son anketi çıktı! Hilmi Daşdemir'den İYİ Parti'yi çıldırtacak sözler! ÖCalancı vekil kim?

14 Mayıs'ta yapılması neredeyse kesinleşen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Optimar Araştırma son anketini açıkladı. Optimar anketine göre, Erdoğan en yakın takipçisine dahi 4 kat fark atıyor. Anketi yorumlayan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, İYİ Parti'yi çıldırtacak suçlamalarda bulundu.

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Optimar Araştırma'nın 2023 için son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir, "Türkiye'nin Nabzı" anketinin sonuçlarını Sabah'a açıkladı. Son 12 aylık seçim anketlerini de değerlendiren değerlendiren Daşdemir, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki farkın iki yönlü olarak hızla açıldığını aktardı. Hilmi Daşdemir'in İYİ Parti ile ilgili tespitleri ise yeni bir tartışmayı ateşleyecek. İYİ Parti içinde Abdullah Öcalan'ı destekleyen isim kim?

Yüzde 42.1 Erdoğan cevabı verdi

Aday ismi ile yapılan anketlere göre "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusuna yüzde 42,1 Recep Tayyip Erdoğan cevabı verilirken Erdoğan'ın en yakın takipçisi olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu neredeyse 4'e katladığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı 10,5'te kaldı.

Tüm adayları toplasan 10 puan gerisindeler

Aynı soruda oluşan tablonun çarpıcı yönü ise şu; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı listede 6'lı masa içerisinde yer alan tüm isimlerin toplam oy oranı bile 33,8'de kalıyor. Hilmi Daşdemir bu sonuçlar ilgili yaptığı değerlendirmede "Erdoğan 20 yıllık iktidarından sonra hala yüzde 40-50 bandında bir yerde olması muhalefetin aslında bir ismi öne çıkaramadığı ve Erdoğan'ı aşacak bir söylem geliştiremediğinin göstergesi" ifadelerini kullandı.

Adaylık için partilere olan güven

Son seçim anketindeki diğer bir soru ise çıkacak adayı yalnızca partilerin belirlemesi durumunda vatandaşın kime güveneceğini irdeledi. "Hangi partini adayını seçerdiniz?" sorusunun cevabı da AK Parti oldu.

Sadece Cumhur İttifakı yüzde 50 sınırında

Yüzde 41,1'lik aday güveni yoklamasını yüzde 23,6 ile CHP takip etti. Kendi adayını çıkaracağını söyleyen HDP de yüzde 9,8'de kaldı. MHP'nin de aday güveni oylamasında yüzde 8'lik bir oy oranı bulunuyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimleri için yüzde 49,1'i yakalamış olması dikkat çekiyor.

CHP ve İYİ Parti ilk kez bu kadar düştü

"Türkiye'nin Nabzı" araştırmasında son verilere göre AK Parti pandemi ve küresel krizin etkilerini azalttıkça oylarını arttırdı. Son 12 ayın en yüksek rakamlarını gören iktidar partisinde oy oranı yüzde 41.1 olarak dikkat çekti.

CHP yüzde 25'in altını gördü

Yakın siyasi tarihte söylenegelen "CHP'nin kemik kitlesi yüzde 25'tir" klişesi de hem parti içi çekişmeler, hem de 6'lı masanın kötü performansı nedeniyle ilk kez kırılmış görülüyor. CHP hem son 1 yılın en düşük oy oranlarını gördü hem de yüzde 25'in altına düşerek yüzde 23,6'ya gerilemiş oldu.

CHP, yüzde 26'yı göremeyince...

Hilmi Daşdemir, "CHP kendi markasıyla yüzde 26'yı geçemeyeceğini çok net olarak gördü" dedikten sonra şöyle devam etti: İYİ Parti'yi Haziran ayında yüzde 22'lerde gösteren anket firmaları bu oranları bir süre sonra 14-15'lere kadar çekmişti. Ancak 10-11 bandında seyreden İYİ Parti'nin de son 12 aylık periyotta ilk kez bu barajdan aşağı düştüğü ve bir anda yüzde 2,8'lik çakılma ile yüzde 8,1'e çekildi."

İYİ Parti'ye yönelik şok suçlamalar

"İYİ Parti için bu böyle" diyen Hilmi Daşdemir, "- Öncelikli olarak LGBT'yi en ateşli olarak savunan Genel Başkan Yardımcısı İYİ Parti içerisinde mi? Evet 2- Öcalan'a ev hapsini savunan kişi İYİ Parti'de mi? Evet." iddiasında bulundu.

İYİ Parti'nin oyu çok abartılıyor

Hilmi Daşdemir, "İYİ Parti'nin oyu çok abartılıyor. Öncelikle bunu söylemeliyim. 2018 seçimi öncesi İYİ Parti'yi yüzde 22 gösteren açıklamalar vardı. Biz o dönemde de yüzde 8 çıktığını belirtmiştik. Neticede seçim geldi ve biz haklı çıktık. İttifaklardaki sonuçlarda Türkiye'de nokta virgül tutan, Millet İttifakı'nda binde 1 yanılmamız vardı. Mesleki olarak bu türden farklı amaçlarla yayınlanan operasyonel sonuçları gördüğümde mesleki olarak endişe duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin en önemli sorunu ne?

OPTİMAR kamuoyu yoklamasında katılımcılara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusunu yönelttiğinde yüzde 49.6 "Ekonomi" cevabını verdi.

Vatandaş çözümü nerede görüyor?

Seçmen aynı sorunun ardından kendisine yöneltilen "Türkiye'nin en önemli sorunu olarak belirtmiş olduğunuz sorunu sizce hangi parti çözebilir?" sorusuna ise ezici bir çoğunlukla AK Parti cevabını verdi. Türkiye'nin sorunlarını çözmede AK Parti'ye olan güven yüzde 37,5 ile zirvede yer alırken en yakın takipçisi CHP ile arasında 15 puandan fazla fark oldu ve CHP bu alanda da yüzde 21,3'lerde kaldı.