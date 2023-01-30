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Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık görevlisi 4 yaralı

KONYA'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi ile Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Oğuzhan S. idaresindeki 01 EVK 81 plakalı ambulans kavşaktan geçiş yapmak isteyen Cafer Tayyip Ö. (21) yönetimindeki 42 DHZ 09 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil ve ambulans sürücüleri ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri T.D. ve A.İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cadde üzerinde bir süre trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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