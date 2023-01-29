CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Netanyahu’ya ‘geçmiş olsun’ mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya geçmiş olsun mektubu gönderdi.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Doğu Kudüs'te yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, bu hafta sonu 27 ve 28 Ocak tarihlerinde Kudüs'te yaşanan silahlı saldırılı şiddet eylemlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek isteriz. İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaması ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir."

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimindeki sinagogun yakınlarında önceki gece düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı, dün de Silvan Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralanmıştı.