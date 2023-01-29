Fenerbahçe, Barcelona ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor saati belli oldu

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Oosterwolde ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Sarı-Lacivertliler bir genç oyuncu transferine daha hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Barcelona ile anlaşma sağlamasıyla Emre Demir'in yarın İstanbul'a geleceği ifade edildi.

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Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir Türkiye'ye dönüyor. Fenerbahçe, genç futbolcu ile anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre, Emre Demir'in yarın 17.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu, sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

19 yaşındaki Emre, 10 numara, sağ ve sol kanat mevkilerinde görev yapıyor.

Oosterwolde uçağa bindi

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde transferini dün duyurmuştu. Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" denilmişti. Oosterwolde'nin İstanbul'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Genç futbolcu uçaktan paylaşım yaptı.

Emre Demir kimdir?

15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başladı. 2012 yılında Kayserispor altyapısına transfer oldu. 2019'un ocak ayında ise A takıma yükseldi.

Katalan devi Barcelona, sezon başında 2 milyon euro karşılığında genç futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Orta saha mevkisinde oynayan Emre Demir, 10 numara olarak görev yapıyor. Genç futbolcu, 1.75 cm boyunda ve güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

Kaynak: TRT Spor