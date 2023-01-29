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Otomobil dereye uçtu 2 genç kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otomobil dereye uçtu 2 genç kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düşerken, kazada 2 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Olay, Sarıana Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu M.B. idaresindeki 01 AFF 068 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Yol kenarındaki bariyerleri parçalayan otomobil, Azmak Deresi'ne düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler vatandaşların da yardımıyla otomobil şoförü M.B. (29) ve yolcu konumunda bulunan S.C. (30), C.C. (23) ve Ö.K. (27) isimli şahısları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahıslardan C.C. ve Ö.K. isimli kadın şahıslar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.B.'nin yapılan alkol kontrolünde ise 3.79 promil alkollü olduğu tespit edilirken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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