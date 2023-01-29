CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan şok paylaşım! CHP'liler tepki gösterince silmek zorunda kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı. Daha sonra paylaşımını silen Bekaroğlu, “İsmet Paşa’ya haksızlık ettiğimi fark ettim ve sildim” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin seçimler için "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına tepki gösterdi. Mehmet Bekaroğlu paylaşımında 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı.

Bekaroğlu, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" dedi. Bekaroğlu daha sonra paylaşımını sildi.

"Tek partinin olduğu yerde demokrasi vardır demek doğru olmaz"

Söz konusu paylaşımla ilgili Odatv’ye konuşan Mehmet Bekaroğlu, paylaşımının hatalı olduğunu kabul etti.

“Faşizm” ifadesinde İtalya, Almanya gibi ülkelerdeki uygulamaları kastetmediğini belirten Bekaroğlu, “Hatalı bir ifade, paylaşımdı. Orada söylemek istediğim, bir tek parti dönemi vardı ve tek partinin olduğu yerde demokrasi vardır demek doğru olmaz. Şimdi Türkiye’de de bir tek parti otoritesinde yönetiliyor. Kurmak istediğim benzerlik buydu. Ancak hatalı olduğunu fark ettim ve 2 dakika içinde sildim” dedi.

"İsmet Paşa'ya haksızlık ettim"

Paylaşımında İsmet İnönü’ye de haksızlık ettiğini ifade eden Mehmet Bekaroğlu, “Ülkeyi tek parti rejiminden çok partili demokrasiye geçiren İsmet Paşa, Demokrat Parti’ye’ seçimi kaybettiği zaman ‘Biz kaybettik ancak Türkiye kazandı’ diyen bir kişidir. Bu paylaşımda İnönü’ye de haksızlık olduğunu anladım” dedi.