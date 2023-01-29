BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan şok paylaşım! CHP'liler tepki gösterince silmek zorunda kaldı

CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan şok paylaşım! CHP'liler tepki gösterince silmek zorunda kaldı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı. Daha sonra paylaşımını silen Bekaroğlu, “İsmet Paşa’ya haksızlık ettiğimi fark ettim ve sildim” dedi.

Abone ol

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'nin seçimler için "Yeter söz milletindir" sloganını kullanmasına tepki gösterdi. Mehmet Bekaroğlu paylaşımında 73 yıl önceki CHP iktidarı için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı.

Bekaroğlu, "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı Yeter söz milletindir demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı "Yeter söz milletindir" diyoruz. AKP-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" dedi. Bekaroğlu daha sonra paylaşımını sildi.

"Tek partinin olduğu yerde demokrasi vardır demek doğru olmaz"

Söz konusu paylaşımla ilgili Odatv’ye konuşan Mehmet Bekaroğlu, paylaşımının hatalı olduğunu kabul etti.

“Faşizm” ifadesinde İtalya, Almanya gibi ülkelerdeki uygulamaları kastetmediğini belirten Bekaroğlu, “Hatalı bir ifade, paylaşımdı. Orada söylemek istediğim, bir tek parti dönemi vardı ve tek partinin olduğu yerde demokrasi vardır demek doğru olmaz. Şimdi Türkiye’de de bir tek parti otoritesinde yönetiliyor. Kurmak istediğim benzerlik buydu. Ancak hatalı olduğunu fark ettim ve 2 dakika içinde sildim” dedi.

"İsmet Paşa'ya haksızlık ettim"

Paylaşımında İsmet İnönü’ye de haksızlık ettiğini ifade eden Mehmet Bekaroğlu, “Ülkeyi tek parti rejiminden çok partili demokrasiye geçiren İsmet Paşa, Demokrat Parti’ye’ seçimi kaybettiği zaman ‘Biz kaybettik ancak Türkiye kazandı’ diyen bir kişidir. Bu paylaşımda İnönü’ye de haksızlık olduğunu anladım” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski emniyet müdürünün yasak aşkını eşi bizzat fotoğrafladı 4 ay boyunca aynı otelde
Foto Galeri Eski emniyet müdürünün yasak aşkını eşi bizzat fotoğrafladı 4 ay boyunca aynı otelde Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı
KDK'dan milyonlarca memuru ilgilendiren 'eş durumu tayini' kararı
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
60 yaşından sonra okuma yazma öğrendiler
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
Milyonlar bu habere kilitlenmişti! EYT yarın Meclis'e geliyor ilk maaş hangi ayda öndecek?
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı
İtiraflar peş peşe geldi! İsveç'te büyük Türkiye pişmanlığı
Bakan Nebati grafiklerle anlattı! Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü
Bakan Nebati grafiklerle anlattı! Yüzde 85'ten yüzde 13'e düştü
10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman?
10 bin polis memuru alınacak! 2023 EGM polis alımı başvuru ne zaman?
Fenerbahçe'de bonservisi satın alınan Bruma gönderiliyor! İşte yeni rotası...
Fenerbahçe'de bonservisi satın alınan Bruma gönderiliyor! İşte yeni rotası...
Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Antalya'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı
Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Yunan bakan 'Türkiye merhametimize kalır' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?
CHP'li ismin 4 Şubat paylaşımı kulisleri hareketlendirdi! Adaylığını mı açıklayacak?
Tarık Ümit neden öldürüldü? Uğur Dündar paylaştı
Tarık Ümit neden öldürüldü? Uğur Dündar paylaştı
Zelenskiy'nin yardım çağrısı sürüyor: Daha fazla silah gerek
Zelenskiy'nin yardım çağrısı sürüyor: Daha fazla silah gerek