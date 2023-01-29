Tarık Ümit neden öldürüldü? Uğur Dündar paylaştı

Uğur Dündar, 1995 yılında öldürülen MİT ajanı Tarık Ümit'le ilgili kendisine Susurluk çetesine yakın bir kaynaktan gelen bilgiyi aktardı. Dündar, " Orta Asya’da uyuşturucudan kaynaklanan ve Kıbrıs’taki bir bankada aklanan paraların paylaşımı nedeniyle de çıkan ihtilaf yüzünden katlediliyor" iddiasında bulundu.

Abone ol

Uğur Dündar, Haftanın Panoraması programında Tarık Ümit'in 3 Mart 1995 tarihinde öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dündar "Tarihe not düşmek açısından bu programda paylaşmayı uygun gördüm" diyerek Ümit'in neden öldürüldüğünü anlattı.

"2 yılda 19 kişi faili meçhul cinayetlerde infaz edildi"

Tansu Çiller başbakan olduktan sonra basın toplantısı yapıp ‘PKK’ya yardım eden 60 Kürt iş insanın listesi elimizde’ dedi. O sırada İçişleri Bakanı Nait Menteşe’ydi. Bu açıklamayı izleyen 2 yılda 19 kişi faili meçhul cinayetlerde infaz edildi. Mehmet Ağar bu açıklamadan 3 ay önce emniyet genel müdürü olmuştu. Menteşe’nin ardından Teoman Ünüsan, Ülkü Güney ve Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı yaptı. Ağar emniyet genel müdür olur olmaz özel hareket daire başkanlığını kurdu. Daha sonra başına İbrahim Şahin’i getirdi, Korkut Eken’i de eğitiminde görevlendirdi. Şahin, Susurluk skandalında çetenin başı olarak yargılanmıştı.

"7 polis ve 1 sivil kişi tarafından çevrilip kaçırıldılar"

Faili meçhul infazlar başladıktan sonra 2 Haziran 1994’te HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eşi Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım Yeşilköy’de bir gazinonun çıkışında 7 polis ve 1 sivil kişi tarafından çevrilip kaçırıldılar. Cesetleri 2 gün sonra Bolu’da bulundu.

Tarık Ümit MİT muhbiriydi

Kaçıranlardan sivil giysili olan Tarık Ümit’ti. Ümit, MİT muhbiriydi, daha sonra Ağar’la birlikte emniyet genel müdürlüğünde çalışmaya başladı. Bir iddiaya göre de yabancı bir istihbarat servisiyle de bağlantı kurmuştu.

"Savaş Buldan’ın arabasında 300 bin dolara yakın para var"

Savaş Buldan’ın ve arkadaşlarının öldürülmesinden 9 ay sonra Tarık Ümit, Bağdat Caddesi’ndeki bir pastaneden Ayhan Akcan ve Ziya Bandırmalıoğlu tarafından alındı ve arabası 4 gün sonra Silivri yakınlarında jandarma bölgesinde bulundu. Cesedi de bulunamadı. Susurluk Çetesi’ne yakın bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre Savaş Buldan’ın arabasında 300 bin dolara yakın para var. Tarık Ümit bu parayı alıyor ve listede adı geçip para alabildiği bazı kişileri ayırıyor. Bu arada Orta Asya’da uyuşturucudan kaynaklanan ve Kıbrıs’taki bir bankada aklanan paraların paylaşımı nedeniyle de çıkan ihtilaf yüzünden katlediliyor. Tarihe not düşmek açısından bu programda paylaşmayı uygun gördüm.