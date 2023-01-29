Bursa'da ailesinden 4 kişiyi öldüren polisin ifadesi ortaya çıktı: 8 yaşından bu yana

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde alacak verecek tartışması sonrasında annesi ve iki kardeşi ile yengesini tabanca ile öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı. "8 yaşından buyana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum" diyen Ergüner "“Ağabeyim Mehmet'e geçen yıl bana ev yapması için otomobilimi de satıp 175 bin lira verdim. Sözünde durmadı. Paramı bugünkü değerinden geri istedim. Bana, 275 bin lira teklif etti. Hakkımı yediklerini düşünüp cinayeti işledim" dedi.

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Edinilen bilgiye göre, olay Orhangazi ilçesi İznik Gölü kenarındaki Çamlık tesislerinde meydana geldi.

Bingöl’e bağlı Genç ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Adem Ergüner tartıştığı annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner’i silahla öldürdükten sonra kendi aracı ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

"8 yaşından bu yana çalışıyorum beni amele görüyorlar"

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Adem Ergüner ortaya çıkan ilk ifadesi herkesi şok etti.

"Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL"

Adem Ergüner, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner’den ev almak için geçen yıl 175 bin TL verdiğini ancak ağabeyinin evi yapmadığını belirterek, parasını bugünkü değerden geri istediğini ancak ağabeyinin kendisine 275 bin TL teklif ettiğini belirterek, "ancak ben arabamı satarak o parayı vermiştim. Arabamın bugünkü değeri 600 bin TL" dediği öğrenildi.

"Durmadan ateş ettim"

Adem Ergüner ifadesinde 175 bin TL için böyle bir olayı yaptım. 8 yaşından bu yana çalışma hayatı içindeyim. Ailenin amelesi olarak görülüyordum. Bu da zoruma gidiyordu. Hakkımın yendiğini gördüm. Hepsini olay yerine çağırdım ve geldiklerinde de durmadan ateş ettim" dedi.

4 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Diğer yandan, zanlı Adem Ergüner ve görgü tanıklarının emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin devam ettiği belirlenirken, ölen 4 kişinin cenazesi de Orhangazi'de toprağa verildi.

Cenazeler, namazın kılınacağı Gazi Orhanbey Camii'ne getirildiği esnada yakınlarının feryatları ve gözyaşları yükseldi. Cenazeler, Gazi Orhanbey Camii'nde yan yana konulduktan sonra önce helallikler alındı, ardından kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi İlçe Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.