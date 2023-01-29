Akar'dan İsveç'e sert tepki! Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Parasını verdiklerimizi dahi alamadık dostumuz, müttefikimiz dediğimiz ülkelerden maalesef. Bire motor problemimiz var, çözüyoruz. Uçak problemimiz var, çözüyoruz. Çatlasalar da, patlasalar da uçağımızı da yapacağız, motorumuzu da yapacağız, füzemizi de yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız" dedi. Bakan Akar, İsveç'e de tepki göstererek "Haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı, Kuran yakan şerefsizlere karşı Türkiye var" ifadelerini kullandı.

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MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından kentte bulunan bir restoranda düzenlenen Başarı Ödül Töreni düzenlendi. Törende farklı branşlarda ödüller verilirken, 'basın ödülü' ise korona virüsten hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı ve gazeteci Veli Altınkaya'nın kızına takdim edildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artarak devam edeceğini kaydederek; "Artık eski Türkiye yok, Türkiye Yüzyılı'ndayız. Şu anda Ticaret Bakanımız Venezuela’da. Daha önce aklımızdan geçmeyen şekilde bir ticaret, ekonomi, ekonomik işbirliği var. Buna ayak uydurmamız lazım. İş insanlarımız, kadınıyla, erkeğiyle asil milletimizin refahını sağlamak için daha müreffeh bir toplum oluşturmak için elimizden gelen gayreti gösterirken diğer taraftan da bu ülkenin ekonomisiyle birlikte olmazsa olmaz savunma ve güvenlik meselelerimiz var. Biz de diğer taraftan ülkemizin refahına giden yolda savunma ve güvenlik noktasında engeller ne varsa bunları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konularda azami gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, talimatları doğrultusunda asil milletimizin savunması ve güvenliği için Mehmetçik gece, gündüz demeden, dağda, bayırda, yurt içinde, yurt dışında, çok zor hava koşullarında, arazi şartlarında gözünü kırpmadan, gerektiğinde canını feda etmek suretiyle büyük bir mücadele içindeyiz.

İnşallah en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek, en son terörist etkisiz hale getirildikten sonra rahat ve huzur içerisinde artan bir tempoda bu davamızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmeti yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

"Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu, Kürtlerle hiçbir sorunun olmadığını aktaran Bakan Akar; "Bizim tek hedefimiz teröristler. İçeride ve dışarıda bazı mihraklar bunu saptırmak istiyorlar. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz, yüzyıllarca beraber yaşadık, ekmeğimizi suyumuzu paylaştık. Bunun da ötesinde bu cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık. Bunun kanıtı da şuanda şehitliklerimizde Türk ve Kürt evlatlarımız beraber yatıyor. Dolayısıyla aramıza fitne, nifak sokmak isteyenler var. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Türkler ve Kürtler bir bütün halinde 85 milyon tek yumruk ve tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye kabuğuna sığmıyor"

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde artık söz sahibi olduğunun altını çizen Bakan Akar; "Hepinizin bildiği gibi artık Türkiye Yüzyılı'na girdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ilişkilerde özne haline geldi. Artık uluslararası konularda bölgede, dünyada ne varsa Türkiye’nin de bir sözü var. Bu manada üç kıta atalarımızın at koşturduğu, barışını, huzuru, istikrarı, adaleti sağladığı atalarımızdan aldığımız ilhamla Afrika’da, Asya’da Avrupa’da Türkiye burada bir şekilde söz sahibi olduğunu gösterdi, göstermeye de devam edecek. İlgi alanımızsa bütün dünya. Artık Türkiye kabuğuna sığmıyor. İnşallah bundan sonra çok daha başarılı faaliyetlerle Türkiye layık olduğu yeri alacak ve ülkemiz güven ve refah içerisinde yaşayacak" şeklinde konuştu.

"Haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı, Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var"

Batıda özgürlükten, insan haklarından bahsedenlerin açık bir şekilde milyarlarca insanın inancına karşı hakaretlere suskun kaldığını belirten Akar; "Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri kimse için bir tehdit değil. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Kimseye karşı bir tavrımız yok. Türkiye’nin geldiği noktada aldığı pozisyonu herkesin görmesi lazım. Tahıl koridoru taşıyan Türkiye, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta esir değişimi yapan Türkiye. Buna benzer birçok konuda Türkiye gerçekten söz sahibi. Alçakça yapılan eylemlere karşı, haince yapılan eylemlere karşı, ahlaksızlara karşı, Kur'an yakan şerefsizlere karşı Türkiye var. Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı, dinimize, dinimizin kutsal değerlerine karşı yapılan şerefsizliklere karşı Türkiye var. Maalesef diğer dostlarımızın, kardeşlerimizin sesleri çıkmıyor. Batıda özgürlükten, insan haklarından bahsedenler, inanç hürriyetinden bahsedenler; açık bir şekilde milyarlarca insanın inancına karşı hakaretlere maalesef suskun kalıyorlar. Onun için de Türkiye güçlü olmak zorunda" dedi.