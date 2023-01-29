Süt toplama tesisinde korkutan patlama! Ekipler müdahale etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan süt toplama tesisinde patlama meydana geldi. Korkutan patlama itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında yaşandı. Bir süt toplama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında patlama meydana geldi.

Patlama anı yolda seyretmekte olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Yangın, Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yanan binada bulunan çok sayıda mutfak tüpü kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.