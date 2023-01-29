BIST 5.192
DOLAR 18,81
EURO 20,43
ALTIN 1.164,91
HABER /  GÜNCEL

Süt toplama tesisinde korkutan patlama! Ekipler müdahale etti

Süt toplama tesisinde korkutan patlama! Ekipler müdahale etti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bulunan süt toplama tesisinde patlama meydana geldi. Korkutan patlama itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Abone ol

Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçesi Karagöl köyü yakınlarında yaşandı. Bir süt toplama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında patlama meydana geldi.

Patlama anı yolda seyretmekte olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Yangın, Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yanan binada bulunan çok sayıda mutfak tüpü kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar
Erdoğan: Tevrat'ı koruma kararı alanlar Kur'an-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye F-16 şantajı! ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan planı netleşti
ABD'den Türkiye'ye F-16 şantajı! ABD Başkanı Biden'ın Erdoğan planı netleşti
Altılı masanın adayını açıklayacağı tarih belli oldu adaylık ibresi o isme döndü
Altılı masanın adayını açıklayacağı tarih belli oldu adaylık ibresi o isme döndü
Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 24 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 24 yaralı
Ankara'da klima gazı bomba gibi patladı araçta 3 kişi vardı
Ankara'da klima gazı bomba gibi patladı araçta 3 kişi vardı
Fenerbahçe'nin transferde anlaştığı Oosterwolde'nin geliş tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin transferde anlaştığı Oosterwolde'nin geliş tarihi belli oldu
Galatasaray ve Okan Buruk'un rekor gecesi
Galatasaray ve Okan Buruk'un rekor gecesi
NATO kararı gündeme bomba gibi düşmüştü! İsveç: Yanlış anlaşıldık
NATO kararı gündeme bomba gibi düşmüştü! İsveç: Yanlış anlaşıldık
Galatasaray Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirdi
Galatasaray Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirdi
Twitter'da ifşalara bir yenisi daha eklendi
Twitter'da ifşalara bir yenisi daha eklendi
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti!
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti!