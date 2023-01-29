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Fenerbahçe'nin transferde anlaştığı Oosterwolde'nin geliş tarihi belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin transferde anlaştığı Oosterwolde'nin geliş tarihi belli oldu

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde'yi pazar günü İstanbul'a getiriyor.

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Fenerbahçe, Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda Parma Calcio ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Oosterwolde transferini duyurdu. 21 yaşındaki defans oyuncusu bugün İstanbul'a olacak.

Fenerbahçe kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" denildi.

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