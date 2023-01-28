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Galatasaray Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray Kaan Ayhan'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Transferde adı Beşiktaş ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekip, milli savunmacı için kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Sırada Mert Müldür var

Öte yandan TRT Spor'da yer alan habere göre,Galatasaray, Sassuolo'da  top koşturan bir diğer milli futbolcu Mert Müldür için de kolları sıvadı.

Haberde yer alan bilgiye göre Sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki sağ beki satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo'ya resmi teklif yaptı.

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