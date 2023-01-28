Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından dalgalı bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Avcı transferle ilgili gelen soruya ise "Önceliğim değil" yanıtını verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor’un konuğu oldu.

Trabzonspor deplasmanda konuk olduğu Hatayspor karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı Bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

''İki takım arasında oyun ve oyuncu kalitesi var normal bu. Oyunun 8. dakikasında golü bulduk ve karşılığını aldık. Güzel fırsatlar vardı. Oyunda bir türlü oyuna giremedik, topu kaybettik. Devreye de 1-0 önde girdik. 2. yarı itibariyle direkten dönen toptan sonra geçişten gol yedik ve 1-1 oldu. Karagümrük ve Alanyaspor maçları, bugün Hatayspor maçı, devam eden kırılgan yapımız. Sene başından itibaren bütününde bir enerjinin devamlı inişler çıkışlar yaşadığı durumlar. Bazen teknik taktik olmaz planlamada hata yaparsın. Bazen karışık oyun oynarsın. Rakip ne yaptı? Kalite farkından dolayı zorlayarak seni hataya zorladı. Bazen bu iş enerji ile olur. Daha baskılı olmak gerekiyor, çabuk teslim olmamak gerekiyor. Zaman zaman kaybolduk, süreç dalgalı gibi. Formasyon deniyoruz olmuyor grup enerjisi deniyoruz olmuyor. Sağlıklı bir gidişat değil. Tribünde olanlardan ve ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Kaybettiğimiz oyunlar ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye çalışacağız. Elimdeki kadro bu, kötü çocuklar mı, kötü karakterler mi? Hayır değiller.''

"Transfer önceliğim değil"

“Transfer sağlıklı gibi durmuyor. Burada Trabzonspor’u düşünmek durumundayız. Net bir şekilde düşünmek lazım. 1-2 aldı her şey düzelecek gibi bakılıyor. Başından itibaren genel bir şey demeye çalışıyorum. Trabzonspor Kulübü’nün içinde dahil dalgalı bir süreç var. Benim ekibim için çalışan yönetim için böyle bir süreci yaşıyoruz. Hiçbir şeyin oturmadığı süreci yaşıyoruz. Sahanın içi benim sorumluluğumda. Dengeyi bazen bulduk bazen kaybettik. Transferle ilgili çözüm olacak bir durum değil, kulübümüzü düşünmek durumundayız. Trabzonspor’un büyük bir organizasyona ihtiyacı var. Senelerdir gelen gidenin hattı hesabı yok. Alt üst yapısıyla bir organizasyona ihtiyacı var. Oyuncu alırız yollarız hep böyle olmuş konu böyle değildir. Kötü oyuncular mı hayır milli takım oyuncuları. Transfer önceliğim değil.”