Erdoğan'dan Denizli'de flaş adaylık açıklaması! Altılı masaya sert sözler! Sünepeler bir aday çıkaramadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende, 'Bir kez daha aday olamaz' diyerek karşı çıkan 6'lı masaya çok sert sözlerle yüklendi, "Baktılar aday çıkaramıyorlar bizim adaylığımıza çamur atmaya çalıştılar. Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerini unutturmak için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler." dedi.

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Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor.

"Sünepeler bir aday çıkaramadı"

Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya. Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz.

Siyasetteki adaylık tartışması

Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen, hukuken, fiilen 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. 3-5 medya şovmeni hariç yeni sisteme hiçbir itiraz yapamadılar. 6'lı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa aydınlanma yaşadılar. Şimdi de seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları kaybetme korkusunun yüreklerini sardığını görüyorum. Milli irade dışında yol ve yöntem kabul etmediğimiz için tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. İnşallah hazır mısınız? 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız? Tarihleri vesayet, darbe, krizle dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes tek parti faşizmine yeter demişti. Aynı faşizmi hortlatmaya çalışanlara yeter diyoruz.

"Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz"

Milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz. Yazık çok yazık. Darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. 6'lı masadakilerin hepsini toplayın, FETÖ, PKK, terör örgütlerini koyun, küresel medyası, eski istihbaratçı, siyasetçileri ve emperyalistlerin sözcülerini ekleyin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücünün karşısında bunlar ne ifade edecek. Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yolda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin yanında ne ifade eder, hiç. Yol boyu, cadde boyu Denizli bugün bambaşka. Bugün rahmet de vardı. Yağmur da vardı. Siz şu meydanı doldurdunuz. Resmi rakam ne dedim, 80 bin. Yol boyu olanları söylemiyorum. Sadece burayı söylüyorum.

"Bırakın dalavereleri de sandığa gelin"

Meydana çıkın meydana. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın dalavereleri de sandığa gelin. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olmaktan vazgeçin, millete gidin. Meclis'i devre dışı bırakmaya çalıştınız, FETÖ'cülere alet oldunuz, PKK'ya umut bağladınız, güney sınırlarındaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz. Faiz, kurdan medet umdunuz hamdolsun o badireyi de atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üstünde güç tanımadığımızı söyledik. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç ve seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük, bir yandan da milletimizle kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları 1 yılda 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. Biz Türkiye'yi dünyayı dört dolandık onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Dün Bilecik'teydim, baktım gümbür gümbür Bilecik geliyor.

6 kişi Cumhurbaşkanını yönetecek diye kabahatleriyle övünüyorlar. Türkiye'yi milli iradelerine kendi vesayet düzenimizle yönetmek istiyoruz dediler. Tüm bu zırvaları bırakın. Ne diyoruz, yeter diyoruz. Sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyoruz.

45 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizli Çevre Yolunun 2'nci kısmı ve Honaz Tüneli'nin hizmete açılmasıyla birlikte bayram ve tatil döneminde 45 dakika süren şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasında geçit konumunda olduğuna, sanayi, ticaret, tarım ve ihracattaki önemine dikkat çekildi. Denizli'nin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilen açıklamada, "İzmir – Aydın, İstanbul – Akhisar – Buldan ve Afyon – Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiği mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçmektedir. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi" denildi.

Güzergah yarı yarıya kısalacak

Çevre yolunun 18 kilometrelik birinci kısmı daha önce açıldığı anımsatılan açıklamada, çevre yolunun ikinci kısmının da bugün hizmete sunulacağı kaydedildi. Çevre yolunun 2'nci kısım çalışmaları kapsamında da Honaz Tüneli'nin, 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği vurgulandı.

Açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Projelerimizin hizmete açılmasıyla birlikte Denizli'nin çevre yolu ağını tamamlıyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin pek çok önemli merkezinin Denizli üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatleri, çevre yolu ile hızlı ve zaman kaybetmeksizin sağlanacaktır. Mevcut yol ile 28 kilometrelik şehir geçişi, 14 kilometreye düşecektir. Bayram ve yaz dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi de 10 dakikaya inecektir. Transit trafiğin Denizli Şehir Merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu rahatlayacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacaktır."

Aynı zamanda Aydın-Denizli Otoyolu çalışmalarının da sürdüğü aktarılan açıklamada, iki önemli karayolu projesiyle Denizli'nin ulaşım standardının yükseleceği bildirildi.