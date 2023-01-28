Meral Akşener: "Kimseyle pazarlık etmem, buradan talimat veriyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Samsun'daki il kongresinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İYİ Parti birinci parti olarak çıkmalıdır. Ben kimseyle bunun için pazarlık etmedim, etmem" diyen Akşener, Partililere seslenerek, "Buradan talimat veriyorum: Her gönüle gireceksiniz, her kapıyı çalacaksınız" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Samsun'da açıklamalarda bulundu. Akşener, "Atatürk’ün itibarsızlaştırmak için ona savaş açtılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda. Atatürk, için, cumhuriyet için, kadınlar için, çocuklar için, çevremiz için, katledilen ormanlar için, ormanlarda katledilen canlılara beyaz et diyenlerin yıkılması için birinci parti çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’nin yeniden ayağa kalkması için birçok defa fedakarlıkta bulunduk. Ben arkadaşlarımdan şunu istedim: Türkiye mi İYİ Parti mi sorusuyla karşılaştığınızda iş dünyanızda, Türkiye’yi seçeceksiniz dedim. Sonuç, 11 büyükşehir ve özellikle İstanbul ve Ankara alındı. İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerdeki çalışmalar neticesinde, ‘Bunlar iktidar olduğu zaman sosyal yardımları keser’, özellikle Ankara’da DHKP-C’ciler elektrik faturalarınızı tespit eder’ iftiraların tamamının karşılığı olarak, tam tersine, pandemi döneminde sosyal belediyeciliğin en iyisini gösterdiler. Bunun sonucunda 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın adayı olacak deniyor. Bunu siz sağladınız.

İYİ Parti kurulmamış olsaydı biz bugün neyi konuşuyor olacaktık? Bu diktatörlük heveslilerinin ülkenin bütün değerleriyle top gibi oynadığı, yarınları kaybolmuş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık."

"Kimseyle pazarlık etmedim, etmem...Buradan talimat veriyorum"

"İstismara uğrayan çocuklar, 6 yaşında evlendirilen, ‘ne olmuş evlendirildiyse’ denilen Türkiye’de onlar için bu seçimde İYİ Parti birinci parti olarak çıkmalıdır. Ben kimseyle bunun için pazarlık etmedim, etmem. Birinci parti çıktığımızda nelerin değişeceğini hayal edin. Bu ülkeye borcumuz var. Atatürk’ün itibarsızlaştırmak için ona savaş açtılar. Bütün bunlar için İYİ Parti birinci parti çıkmak zorunda. Atatürk, için, cumhuriyet için, kadınlar için, çocuklar için, çevremiz için, katledilen ormanlar için, ormanlarda katledilen canlılara beyaz et diyenlerin yıkılması için birinci parti çıkmak zorundayız.

Biz bu yola sandalye değil ayakkabı eskiteceğiz sözüyle çıktık. Çok şükür ayakkabı eskittik. Sizin de basılmadık toprak, çalınmadık kapı bırakmayacağınızı biliyorum. Buradan talimat veriyorum: Her gönüle gireceksiniz, her kapıyı çalacaksınız."

"Bu ülkenin kuruluş ayarlarına dönmesiye ihtiyaç var"

"Başörtüsü ile ilgili bir mevzu çıktı. Sayın Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi verdi, helalleşmek çerçevesi içinde olduğunu iddia etti ve sayın Erdoğan bunu kendine bir pas attığını iddia etti. Erdoğan bu pası gole çevireceğini iddia etti. Yazıklar olsun sayın Erdoğan. 28 Şubat’ta acı çeken kadınların, onların çocuklarının acısı seni 20 yıl iktidar etti. Hey gidi Erdoğan hey! Bütün bunlar pasmış ve gole çevrilmesi gerekirmiş. Sana yazıklar olsun. Ben o dönemde 2 başörtülü yeğenin halasıydım. Sen onları unuttun sayın Erdoğan. Senin için iktidar olmak her şey oldu. İster fakir fukaranın üstüne bas, ister acı çeken kadınların üstüne bas.

Biz CHP ile görüştük. Biz Deva Partisi ile ortak düzeltme yaptık. O kadar dikkatsiz anayasa maddesi hazırlanmış ki, iktidar değiştiği takdirde, ya da harp olduğu takdirde ya da birileri çıkıp sen siyasi nedenlerle başını örtüyorsun aç bakalım başını diyebilecekleri madde yazmışlar. Biz de dedik ki başını örten ya da örtmeyen bir kadının tercihleri sorgulanamaz düzeltmesi yaptık. 3 kelimelik düzeltme yaptık. Komisyonda 2 siyasi parti oy birliği ile iptal etti. Gördük ki bunların derdi problemi çözmek değil, mesleği rövanş meselesi olmaktan çıkarmak değilmiş.

Bu ülkenin kuruluş ayarlarına dönmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin birbirine taş atmayan insanların birbirlerine yeniden sarılmaya ihtiyacı var. Başı açık ve kapalı kadınların aralarına nifak sokulmasına son verilmesine ihtiyaç var.

Evet ben Başbakan olacağım. Bunu dediğim için birilerinin sinirleri bozuldu. Bu ülkenin birbirlerine şucu bucu demeden yeniden dost arkadaş olarak bu ülkenin seçmenin velinimet olması için İYİ Parti’nin birinci parti olması gerekiyor. 14 Mayıs’ta seçim kararı alındı ve çok az zaman kaldı. Çok yorgunsunuz biliyorum. Çok idealist davrandınız biliyorum ama son bir kez irademiz,, canımızı, ciğerimizi ortaya koyarak çalışmak mecburiyeti var. Ülkemiz için, toprağımız için, kurucu değerlerimiz için İYİ Parti’nin birinci parti olması gerekiyor."